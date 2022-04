HEN Fécamp, 13 mai 2022, Fécamp.

Hen est un prénom suédois entré dans le dictionnaire en 2015, permettant de dèsigner indifféremment un homme ou une femme.

Ici, personnage principal, Hen est une créature chimérique qui change en permanence d’apparence, de caractère et de genre. Seule son identité de marionnette est clairement affirmée. Libre et joyeuse, Hen s’affirme dans son extravagance jouant avec les codes du cabaret, lorsqu’elle danse ou interprète des reprises de Brigitte Fontaine, Prunella Rivière ou des chansons écrites à son intention comme celles de Pierre Notte. On y parle d’amour et d’érotisme dans un style pop expérimental proche de Björk ou de l’atmosphère insolente des cabarets berlinois des années 1930.

Sur le plateau, deux manipulateurs donnent vie à la marionnette dont Johanny Bert qui lui donne aussi sa voix. Ils sont accompagnés par un violoncelliste et un percussionniste, présents sur le plateau.

Cabaret marionnettique pour adultes, Hen est une ode à la liberté et à la tolérance.

Un bord de scène est proposé avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation.

Vendredi 13 mai à 20h30

Théâtre Le Passage, 54 rue Jules Ferry, 76400 Fécamp

