Hen Espace Marcel Carné, 22 janvier 2022, Saint-Michel-sur-Orge.

Espace Marcel Carné, le samedi 22 janvier 2022 à 21:30

Issu de l’imaginaire du metteur en scène et marionnettiste Johanny Bert, Hen nous fait vivre une soirée à la croisée des cabarets berlinois des années 1930 et de la scène queer contemporaine. À la fois glamour et virile, crue et pudique, Hen (prononcer « heun », à l’instar du pronom personnel suédois utilisé pour désigner indifféremment un homme ou une femme) ne se laisse enfermer dans aucune catégorie. Ni travestie, ni transsexuelle, ni transgenre, cette marionnette de mousse, de bois, de métal et de latex se métamorphose au gré de ses envies, avec humour et insolence, revendiquant le droit de vivre en dehors des normes. Ce spectacle traite des questions d’identité et de genre. Il interroge également les origines d’un théâtre de marionnettes subversif qui a longtemps été une façon de railler la bourgeoisie, les forces de l’ordre, ou la mort.

Tarif B Tarif spécial : pour 19 euros, vous avez accès aux deux spectacles de la soirée : Je suis 52 et Hen

Dans ce cabaret joyeux et insolent, Hen est un être libre, plein de vie, qui joue avec les images tant masculines que féminines. Iel chante l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité, la liberté.

Espace Marcel Carné Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge Essonne



