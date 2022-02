Hen, de Johanny Bert Théâtre Halle Roublot, 16 juin 2022, FONTENAY SOUS BOIS.

« Plantureuse, la marionnette Hen se met à nu dans un show musical, joyeux et subversif. »

CABARET SUBVERSIF, DÉJANTÉ ET INSOLENT

Son visage et son corps sont multiples. À la fois glamour et virile, crue et pudique, Hen ne se laisse enfermer dans aucune catégorie. Cette créature chimérique explore, en musiques et en chansons, les questions de l’identité et du genre. Ni travestie, ni transsexuelle, ni transgenre, elle se métamorphose au gré de ses envies, avec humour et insolence, revendiquant le droit de vivre en dehors des normes.

Plurielle et transformable, elle nous invite à une soirée inspirée des cabarets berlinois des années 1930 ou de la scène performative queer actuelle.

Théâtre Halle Roublot 95 RUE ROUBLOT FONTENAY SOUS BOIS 94120

Contact : 0182015202 contact@theatre-halle-roublot.fr https://www.theatre-halle-roublot.fr/spectacles/hen https://www.facebook.com/TheatreHalleRoublot

LGBT;Musique;Théâtre

