Hen – Cabaret insolent Théâtre de l’Atelier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Hen – Cabaret insolent Théâtre de l’Atelier, 9 mai 2023, Paris. Du mardi 09 mai 2023 au samedi 27 mai 2023 :

dimanche

de 17h00 à 18h15

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h15

.Public adultes. A partir de 16 ans. payant Hen, le cabaret marionnettique de Johanny Bert débarque au Théâtre de l’Atelier pour 17 représentations exceptionnelles ! Hen de Johanny Bert Hen est un personnage plein de vie, exubérant, diva enragée et virile à talons qui s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps, la sexualité avec beaucoup de liberté. France inter : « un cabaret transgenre absolument délicieux » Télérama : « TTT : Un spectacle de cabaret marionnettiste insolent et joyeux » L’humanité : « Une belle façon de parler du genre, en musique, avec humour et sans pudeur» Théâtre de l’Atelier 1 place Charles Dullin 75018 Paris Contact : https://www.theatre-atelier.com/event/hen/ 0146064924 https://bit.ly/42Pr9u7

Christophe Raynaud Delage

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de l'Atelier Adresse 1 place Charles Dullin Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Théâtre de l'Atelier Paris

Théâtre de l'Atelier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Hen – Cabaret insolent Théâtre de l’Atelier 2023-05-09 was last modified: by Hen – Cabaret insolent Théâtre de l’Atelier Théâtre de l'Atelier 9 mai 2023 Paris Théâtre de l'Atelier Paris

Paris Paris