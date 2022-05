Hen, 11 mai 2022, .

Hen

2022-05-11 19:30:00 – 2022-05-11

Diva à la bouche dévorante, Hen (prononcer Heune) a fait sensation au Off d’Avignon 2019. Depuis, la star enchaîne les tournées et parcourt les tapis rouges. L’oiseau de nuit est inspiré de la scène berlinoise des années 30 ou de la scène performative queer actuelle. Parée de plumes et de strass, cette créature échappée d’un cabaret de curiosités apparaît entourée de deux admirateurs – les acteurs-marionnettistes Johanny Bert et Anthony Diaz -, un violoncelliste et un percussionniste qui l’accompagnent dans un tour de chant à son image. Portée par la voix de son créateur Johanny Bert, Hen se raconte avec des chansons originales ou parfois revisitées de Brigitte Fontaine, Serge Gainsbourg, Catherine Ringer, Colette Renard, Pierre Notte. Du haut de ses talons aiguilles, elle danse et chante l’amour, les corps, la sexualité en toute liberté, et veut garder espoir, croire en un genre “utopique”. Sculpté minutieusement, son corps de mousse, de bois, de métal et de latex se prête à toutes les métamorphoses. Un show virtuose et subversif pour dire le droit d’être qui l’on veut, comme l’on veut.

