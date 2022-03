HEMLOCK DAZE + SILLY JUNGSTERS + LOUIS LINGG AND THE BOMBS La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

HEMLOCK DAZE + SILLY JUNGSTERS + LOUIS LINGG AND THE BOMBS La Dame de Canton, 6 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 06 avril 2022

de 20h00 à 23h00

payant

Les 4 membres de Hemlock Daze naviguent entre un rock garage explosif et une brit pop déglinguée. La poignée de titres abrasifs à leur compteur est présentée sur scène avec précision rage et urgence. Elastic Bandini, leur premier EP sorti en janvier 2022 présage de savoureux maux de nuque en fin de soirée ! SILLY JUNGSTERS Back to teen spirit ! Entre urgence, chaos et euphorie, le power trio a fomenté les 11 titres de l’album « Idiotic Sketches » : antidotes à la collapsologie ambiante sur de la prosodie magnético-vénère. Indie, Stoner, Grunge… Définitivement 90s. Totalement (20)22s. LOUIS LINGG AND THE BOMBS Ils nous viennent à peu près de Paris, ils balancent un cocktail de pop molotovs et de punk anarchiste rageux. Appelez ça de l’anarchique pop punk, c’est fourni, électrique, fou et franco-britannique, et ça donne des couleurs à l’activisme. Viens chercher bonheur ! La Dame de Canton Quai François Mauriac Paris 75013

