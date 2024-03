Hémistiche yellow cube gallery Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 18h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

La Yellow Cube Gallery présente sa prochaine exposition intitulée: « Hémistiche », de l’artiste et curatrice Roxanne Hemery.

HEMISTICHE .

Exploration de l’expression artistique, jour après jour. Les mois passent et les dessins restent comme vestige de la création.

Pourquoi Hémistiche ? L’hémistiche, c’est l’art de créer, à la moitié d’un vers, une présence, une respiration permettant d’apprécier la poésie qui l’entoure. « Hémistiche » fait de même. C’est une respiration au milieu de ce projet se déroulant sur un an. L’exposition vous invite à la découverte de la première partie du projet 365 #ONEDRAWINGONEDAY. Projet qui à commencé le 1 août 2023 et qui prendra fin le 31 août 2024.

Cette exposition marque un événement majeur dans le paysage artistique contemporain parisien, offrant aux visiteurs une immersion unique dans l’univers artistique de Roxanne Hemery et la possibilité d’acquérir à prix libre son œuvre… Un concept exclusif dans l’envie de faire partager son travail, de le rendre accessible et collaboratif.

Roxanne Hemery, artiste pluridisciplinaire et fondatrice de la Yellow Cube Gallery, présente un ensemble de dessins réalisés entre le 1er août 2023 et le 6 mars 2024. Cette collection, fruit du défi artistique « One Drawing Challenge for a Year », cherche à créer un dessin par jour. Elle explore la coexistence de l’illustration et de l’impulsivité, dans un univers abstrait et figuratif, qui voyage entre intentionnalité et inconscient.

Diplômée en création contemporaine de l’École des Arts de la Sorbonne, Roxanne Hemery a toujours privilégié la liberté du geste dans son travail artistique. À travers une série de dessins évolutifs, elle questionne l’essence même de la création artistique et explore le concept du lâcher-prise. L’exposition : « Hémistiche » offre aux visiteurs un voyage onirique, inspiré de multiples symboles du réel. … D’une expérimentation de la technique et du médium unique. Dans un processus monomaniaque, Roxanne Hemery élargit les limites de la créativité, offrant aux spectateurs une expérience introspective et immersive.

La scénographique de l’exposition a été soigneusement conçue comme une mosaïque, favorisant la cohésion des formes et une immersion dans le quotidien des six derniers mois de Roxanne Hemery. Cette structure méditative invite les spectateurs à partager leur interprétation en ayant la possibilité de former leur propre combinaison anecdotique, créant ainsi une expérience artistique interactive,dynamique, imprévisible et surtout unique.

En fin de compte, « Hémistiche » c’est quoi ? Une feuille. Un feutre. Et nous.

Le vernissage aura lieu le mercredi 6 mars de 18h à 21h.

L’exposition sera ouverte au public jusqu’au mercredi 27 mars 2023.

Du mardi au samedi de 10h à 19h

yellow cube gallery 78 rue du dessous des berges 75013

Contact :

dessin en noir et blanc