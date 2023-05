BROCANTE ET MARCHÉ MULTICOLLECTIONS rues du village et salle des fêtes, 21 mai 2023, Héming.

A Héming, brocante dans la rue et le salon multicollections sont de retour ! Une petite restauration et buvette seront disponibles toute la journée. La fête foraine aura lieu sur la place de la Bascule. Plus de 1,2 km de brocante attendront les visiteurs, depuis la place de la Mairie jusqu’au lotissement La Xolotte. Et à partir de 9h, les collectionneurs de timbres, pièces de monnaie, cartes postales… pourront trouver leur bonheur au 21e salon multi-collections à la salle des fêtes ! Inscription exposants par téléphone ou sur le site internet. Tout public

Dimanche 2023-05-21 à 05:00:00 ; fin : 2023-05-21 18:00:00. 0 EUR.

rues du village et salle des fêtes

Héming 57830 Moselle Grand Est



In Héming, brocante dans la rue and the multicollections fair are back! A small restaurant and refreshment bar will be available all day long. The fair will take place on the place de la Bascule. More than 1,2 km of flea market will be waiting for the visitors, from the place de la Mairie to the housing estate La Xolotte. And from 9 am, stamp, coin, postcard collectors will be able to find their happiness at the 21st multi-collections fair in the village hall! Exhibitors registration by phone or on the website

En Héming, vuelven el brocante dans la rue y la feria multicolecciones Durante todo el día habrá un bar y un puesto de refrescos. El parque de atracciones tendrá lugar en la plaza de la Bascule. Más de 1,2 km de mercadillo esperan a los visitantes, desde la plaza de la Mairie hasta la urbanización Xolotte. Y a partir de las 9 de la mañana, los coleccionistas de sellos, monedas y postales podrán encontrar lo que buscan en la 21ª feria multicolección en el ayuntamiento Inscripción de expositores por teléfono o en la página web

In Héming sind der « Brocante dans la rue » und die « Salon multicollections » wieder geöffnet! Den ganzen Tag über gibt es kleine Snacks und Getränke. Der Jahrmarkt findet auf dem Place de la Bascule statt. Mehr als 1,2 km Trödelmarkt warten auf die Besucher, vom Rathausplatz bis zur Siedlung La Xolotte. Und ab 9 Uhr können Sammler von Briefmarken, Münzen, Postkarten… auf der 21. Multisammlungsmesse in der Festhalle fündig werden! Anmeldung für Aussteller per Telefon oder auf der Website

