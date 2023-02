HEMEROPLAN (RELEASE !) + MUDDY LEAF TACKT #37 LE TEMPS MACHINE – LE CLUB JOUE LES TOURS Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

HEMEROPLAN (RELEASE !) + MUDDY LEAF TACKT #37 LE TEMPS MACHINE – LE CLUB, 9 février 2023, JOUE LES TOURS. HEMEROPLAN (RELEASE !) + MUDDY LEAF TACKT #37 LE TEMPS MACHINE – LE CLUB. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 19:30 (2023-02-09 au ). Tarif : 8.8 à 8.8 euros. Pour la première TACKT de 2023, on célèbre la nouvelle sortie d’Hemeroplan, quatuor tourangeau inspiré par les pionniers du rock progressif et les codes du metal moderne. Muddy Leaf, groupe de post metal, également tourangeau, sera aussi de la partie ! Votre billet est ici LE TEMPS MACHINE – LE CLUB JOUE LES TOURS 45-49 rue des Martyrs Indre-et-Loire Pour la première TACKT de 2023, on célèbre la nouvelle sortie d’Hemeroplan, quatuor tourangeau inspiré par les pionniers du rock progressif et les codes du metal moderne. Muddy Leaf, groupe de post metal, également tourangeau, sera aussi de la partie ! .8.8 EUR8.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu LE TEMPS MACHINE - LE CLUB Adresse 45-49 rue des Martyrs Ville JOUE LES TOURS Tarif 8.8-8.8 lieuville LE TEMPS MACHINE - LE CLUB JOUE LES TOURS Departement Indre-et-Loire

