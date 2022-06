HÉMÉRATRAIL Terville Terville Catégories d’évènement: 57180

Terville

HÉMÉRATRAIL Terville, 10 septembre 2022, Terville. HÉMÉRATRAIL Espace Sportif des Acacias 25 rue Fabert Terville

2022-09-10 – 2022-09-11 Espace Sportif des Acacias 25 rue Fabert

Terville 57180 Terville Découvrez toutes les étapes de la 7ème édition de l’Hemera Trail :

Information à venir. joelpotut@yahoo.fr +33 6 15 46 41 07 https://www.runningtrailtervillois.com/ Espace Sportif des Acacias 25 rue Fabert Terville

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 57180, Terville Autres Lieu Terville Adresse Espace Sportif des Acacias 25 rue Fabert Ville Terville lieuville Espace Sportif des Acacias 25 rue Fabert Terville Departement 57180

Terville Terville 57180 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/terville/

HÉMÉRATRAIL Terville 2022-09-10 was last modified: by HÉMÉRATRAIL Terville Terville 10 septembre 2022 57180 Terville

Terville 57180