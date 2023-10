Data visualisation : 2h pour vous initier à la data grâce à Power BI Héméra Ravezies Bordeaux, 10 octobre 2023, Bordeaux.

Data visualisation : 2h pour vous initier à la data grâce à Power BI Mardi 10 octobre, 18h00 Héméra Ravezies Entrée gratuite, sur inscription

Votre réunion mensuelle arrive à grands pas et vous souhaitez impressionner votre boss, vos actionnaires, ou vos collaborateurs avec un tableau de bord percutant ?

Rejoignez-nous chez Hemera Ravezies et découvrez les meilleures pratiques en matière de visualisation de données. Passez au niveau supérieur grâce à *Power BI !*

En 2 heures, Clément, Consultant Data et Business Intelligence chez Thélio, vous guidera dans la réalisation de votre tableau de bord en :

– vous partageant ses astuces pour créer des visualisations claires et impactantes

– vous expliquant comment raconter une histoire à travers vos rapports

Ne manquez pas cette occasion unique d’acquérir les compétences nécessaires pour briller dans votre entreprise ✨

Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire et vous munir de votre ordinateur portable

Les informations à ne pas manquer :

Mardi 10 octobre à 18h00

Héméra Ravezies 223 Av. Emile Counord, 33300 Bordeaux

️ Inscription obligatoire sur Eventbrite

À propos du Wagon

À travers des formations intensives en Développement Web, Data Science, Data Analytics, Data Engineering et No Code. Le Wagon vous enseigne les compétences indispensables d’aujourd’hui et de demain. Nos programmes d’excellence, enseignés par des professeurs dédiés, vous apportent les compétences et outils dont vous avez besoin pour lancer votre carrière dans la tech, monter en compétence dans votre métier ou lancer votre startup.

Héméra Ravezies 223 Av. Emile Counord, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-data-visualisation-2h-pour-impressionner-votre-audience-grace-a-power-bi-722835399137?aff=oddtdtcreator »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T18:00:00+02:00 – 2023-10-10T19:00:00+02:00

2023-10-10T18:00:00+02:00 – 2023-10-10T19:00:00+02:00

data tech