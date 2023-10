La musique s’écoute mais se raconte aussi Héméra Limoges Limoges, 18 octobre 2023, Limoges.

4ème édition des Rencontres Littéraires et musicales : « La musique s’écoute mais se raconte aussi ».

En période de rentrée littéraire 2023, le Service Culturel de l’Université de Limoges organise en partenariat avec la Ville de Limoges, la Librairie Anecdotes, l’espace Héméra, France 3 Limousin, France Bleu, Musée Sacem, le Populaire du Centre, Limoges ma ville, la 4ème édition des Rencontres Littéraires et musicales « La musique s’écoute mais se raconte aussi »

Cet évènement Lire à Limoge sera parrainé par Ibrahim Maalouf.

Auteurs, musiciens, journalistes, chroniqueurs spécialisés ou critiques musicaux échangeront autour de la musique et de leurs livres qui parlent de musique. Parmi le fonds de livres sur la musique proposés par la librairie indépendante Anecdotes, les ouvrages des participants seront présentés et dédicacés par leur auteur.

Programme :

10h30 : Plateau avec Ibrahim Maalouf, Thibault Cauvin et Yaron Herman présenté par Isabelle Rio, Journaliste

12h – 13h Séance de dédicaces

14h30 : Plateau avec Ibrahim Maalouf, Akira Mizubayashi, Yaron Herman, Thibault Cauvin, Eve Ruggieri et Muriel Mingau présenté par Isabelle Rio, Journaliste

16h30 – 17h30 : Séance de dédicaces

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous publics.

Téléchargez le dossier de presse.

Informations : serviceculturel@unilim.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T10:30:00+02:00 – 2023-10-18T17:30:00+02:00

© Yann Orhan