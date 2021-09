Hématomes – Cie Espace Blanc Les Roches, 25 novembre 2021, Montreuil.

Hématomes – Cie Espace Blanc

du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre à Les Roches

Garçon peureux et livré à lui-même, Tom promène son ennui sur la plage. Il y rencontre Ema, farouche et solitaire, qui vient d’emménager avec son père sur une île voisine encerclée par les marées. Il y croise aussi Dilo, gamine intrépide et autoritaire.Tous trois forment une étrange bande : trois solitudes à la connivence brutale. Dilo repère la complicité naissante entre Tom et Ema, chahute leurs sentiments, bouscule Tom, énerve Ema. Mais Tom ne bronche pas. Laisse faire. N’ose pas réagir. Qu’est-ce qui lie ces trois enfants ? Un jour, Ema disparaît. Le temps passe. Tom devra alors faire preuve de courage et faire entendre sa voix. Car ensemble, il leur faudra faire face au pire des dragons…

4€, réservation obligatoire

Théâtre d’ombres et de papier

Les Roches 19 rue Antoinette 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T11:00:00;2021-11-25T14:30:00 2021-11-25T15:30:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T11:00:00;2021-11-27T15:30:00 2021-11-27T16:30:00