Help!TICE – Teams : créer et organiser un espace de travail collaboratif

Evénement en ligne, le mardi 14 décembre à 09:00

Evénement en ligne, le mardi 14 décembre à 09:00

Les formations se font sur **Zoom** (1h. max) et ne nécessitent **pas d’inscription préalable**. Liens d’accès aux formations : [[https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice](https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice)](https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice) Vous connaissez sûrement Teams pour son offre de visioconférence, mais cet applicatif est également très utile pour organiser son travail collaboratif grâce à un système d’équipes et de canaux, et dispose de nombreux outils intégrés très pratiques. Cette formation aura pour but de vous faire prendre en main ces différents aspects afin d’optimiser vos travaux de groupes. A la fin de la formation, vous serez capable : * de créer une équipe et d’en gérer les participants (invitations, attribution de rôles…) * de créer de nouveaux canaux et interagir grâce à ceux-ci * de retrouver les différents outils interactifs intégrés à Teams * d’organiser mon partage de fichiers et de créer des documents collaboratifs Help!TICE : l’offre du SUPTICE pour accompagner les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

