Rennes Evénement en ligne Ille-et-Vilaine, Rennes Help!TICE – Moodle : Évaluations proposées par les enseignants Evénement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Help!TICE – Moodle : Évaluations proposées par les enseignants Evénement en ligne, 7 décembre 2021, Rennes. Help!TICE – Moodle : Évaluations proposées par les enseignants

du mardi 7 décembre au lundi 13 décembre à Evénement en ligne

Les formations se font sur **Zoom** (1h. max) et ne nécessitent **pas d’inscription préalable**. Liens d’accès aux formations : [[https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice](https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice)](https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice) Moodle propose des activités de cours mais aussi d’examens. Nous souhaitons vous familiariser avec l’ensemble en vous présentant des exemples et en vous mettant en situation d’essai d’examen au travers de s activités « test » et « devoir » A la fin de la formation, vous serez capable : * de réaliser un « test » sur Moodle en respectant les points de vigilance (nombre d’essai, éviter le retour en arrière, …) * de participer aux « activités » majoritairement employées par les enseignants dans un espace-Cours * de déposer des documents en respectant les formats pour des « devoirs » ou des activités diverses Help!TICE : l’offre du SUPTICE pour accompagner les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T12:00:00 2021-12-07T13:00:00;2021-12-13T12:00:00 2021-12-13T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Evénement en ligne Adresse Rennes Ville Rennes lieuville Evénement en ligne Rennes