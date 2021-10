Rennes Evénement en ligne Ille-et-Vilaine, Rennes Help!TICE – Moodle : Accès aux cours et navigation Evénement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les formations se font sur **Zoom** (1h. max) et ne nécessitent **pas d’inscription préalable**. Liens d’accès aux formations : [[https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice](https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice)](https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice) Pendant vos années universitaires, Moodle est l’outil central de votre enseignement en ligne ! Cette formation va justement vous permettre de savoir comment accéder à Moodle, de comprendre ce qu’est un espace-cours, d’y accéder et d’y naviguer. Vous serez ainsi en mesure d’accéder à vos cours et aux enseignements proposés par vos enseignants. A la fin de la formation, vous serez capable : * d’accéder à Moodle par l’ENT * d’identifier ce qu’est un « espace-cours » * d’accéder à vos espaces-cours * de naviguer dans un espace-cours Help!TICE : l’offre du SUPTICE pour accompagner les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

