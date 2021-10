Rennes Evénement en ligne Ille-et-Vilaine, Rennes Help!TICE – Klaxoon : participer aux activités proposées par l’enseignant Evénement en ligne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Evénement en ligne, le vendredi 3 décembre à 09:00

Les formations se font sur **Zoom** (1h. max) et ne nécessitent **pas d’inscription préalable**. Liens d’accès aux formations : [[https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice](https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice)](https://suptice.univ-rennes1.fr/actualites/helptice) Les enseignants de Rennes 1 peuvent être amenés à utiliser avec vous un outil pendant et en dehors d’un temps de cours : Klaxoon. C’est un outil pratique dans beaucoup de situations : pour permettre une interactivité en classe (virtuelle ou non), pour faire des brainstorm, une classe inversée ou des révisions… Cette formation vous permettra de découvrir ces différentes activités et de prendre en main certaines fonctionnalités de Klaxoon, en temps que participant. A la fin de la formation, vous serez capable : * d’accéder à Klaxoon par l’ENT * de participer activement sur un Board Klaxoon (proposer des idées, les classer selon la consigne de l’enseignant) * de participer à une activité Klaxoon en classe (présentiel ou distanciel) * de participer à une activité Klaxoon hors temps de cours (asynchrone) Help!TICE : l’offre du SUPTICE pour accompagner les étudiant·e·s dans leur enseignement en ligne Evénement en ligne Rennes Rennes Ille-et-Vilaine

2021-12-03T09:00:00 2021-12-03T10:00:00

