Exposition d’Héloïse Colloc’h et découverte de la marbrure sur papier, à Césure, tiers lieu foisonnant porté par Plateau Urbain. 1 et 2 avril Héloïse Colloc’h – Césure – Atelier 445

La marbrure

En marbrure, le papier est trempé dans un bain de couleurs qui s’impriment immédiatement dessus. L’image se révèle, s’imprime, comme une épreuve photographique. Des formes s’entrechoquent, se confrontent. C’est un procédé en même temps maîtrisé et aléatoire, les couleurs se confrontent, se conjuguent. Le dessin sur l’eau fait émerger mille et un motifs, qui peuvent se répéter. On peut intervenir sur ces formes évocatrices et mouvantes à l’aide d’outils ou directement à la surface de l’eau, en faisant bouger l’eau et l’encre. Et c’est toujours un moment de surprise, lorsque l’image sur l’eau se fixe sur le papier.

Localisation

Mon atelier, partagé avec deux autres créatifs, se situe au n°445, à Césure, 13 rue Santeuil, un tiers lieu porté par Plateau Urbain, accueillant près de 180 structures et 1000 étudiant.es depuis l’automne 2022.

Exposition

Du 27 mars au 2 avril, j’expose mes œuvres employant le procédé de la marbrure, accompagnées parfois de dessins évoqués par les images.

Je serai présente dans mon atelier les samedi et dimanche entre 10h et 18h,

Ateliers de marbrure

Déroulé des ateliers

Les ateliers se dérouleront en deux temps.

Pour commencer, une présentation/démonstration, ouverte à la discussion : j’expliquerai d’abord le principe de la marbrure, son fonctionnement, les supports sur lesquels elle peut être employée, ainsi que ses origines et son évolution, pour aller vers la manière dont je travaille la marbrure aujourd’hui, m’éloignant des motifs traditionnels, me concentrant davantage sur des couleurs que je crée en amont, la gestuelle, et les formes qui émergent. Pour terminer et compléter cette présentation, je montrerai ma démarche en accomplissant ces différentes étapes.

Le public sera ensuite invité à créer ses propres marbrures, à jouer avec les couleurs et les motifs qu’il déposera à la surface du bain, en utilisant des cartes postales et des encres que je mettrai à disposition, je les accompagnerai dans ce processus par ma présence et mes conseils.

Modalités des ateliers

Je propose des démonstrations puis des initiations grand public à la marbrure sur papier, sur inscription par mail : @hcolloch@gmail.com. Pour que chacun puisse en profiter, l’initiation sera limitée à des petits groupes de 6 personnes, par créneau de 30 min, le samedi et le dimanche entre 15h et 16h.

Le samedi sera spécialement pour les adultes

Le dimanche pour les enfants accompagnés.

Attention : Visites le dimanche uniquement sur RDV.

Héloïse Colloc’h – Césure – Atelier 445 13 rue santeuil, Paris [{« type »: « link », « value »: « http://www.heloisecolloch.tumblr.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/heloisecolloch/ »}, {« type »: « email », « value »: « hcolloch@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:hcolloch@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

marbrure sur papier dessin

Héloïse Colloc’h