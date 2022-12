Héloïse Barreau ▪ Gildas Lepetit Castel Médiathèque Edmond Rostand, 4 février 2023, Paris.

Du samedi 04 février 2023 au dimanche 26 février 2023 :

. gratuit

Une exposition photographique du 4 au 26 février 2023

Dans le cadre du FESTIVAL DE STREET PHOTOGRAPHY du Collectif Regards Croisés et PARCOURS 17

En partenariat avec : La Maison de la Vie Associative et Citoyenne 75017, le centre Paris Anim’ Mado Robin et la Médiathèque Edmond Rostand

Le festival : Rendez-vous annuel depuis 2016 entre les membres du Collectif et le public, c’est l’occasion de se réunir autour de la photo de rue, de discuter, de participer à des conférences, à des débats sur la Photographie en général et sur la Photographie de rue en particulier, visiter des expositions, s’inscrire à des lectures de portfolio, prendre part à des marathons photos et à un concours ouvert à tous et dont les 20 meilleurs photos seront exposées.

Parcours 17 est une prolongation du festival sous forme d’expositions disséminées dans le 17e arrondissement : celle du Collectif Regards Croisés, celle des gagnants du concours organisé pendant le festival et celle des photographes invités, Héloïse Barreau et Gildas Lepetit Castel.

VERNISSAGE LE 4 FEVRIER à 18h00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

Contact : 0144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand https://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand

Gildas Lepetit Castel