Le jeudi 04 mai 2023

de 19h30 à 23h30

.Public adultes. payant

Prévente 17.5€ • Tarif plein 20.5€ • Tarif réduit 16.5€

Quadruple plateau rap avec Héloim + LaRyde + Leone + KSA le 4 mai à FGO-Barbara. Les newcomers de la scène rap francophone qui n’ont pas fini de faire parler d’eux…

HELOÏM

HLM II parfait mélange de Bangers et de Sincérité. Heloïm retranscrit son énergie scénique et sa polyvalence à travers les différents titres de cet EP. L’artiste Heloïm dont la musique est singulière et spontanée, influencée par les mélanges de cultures (musique, mode, graphisme), est une invitation à lâcher prise et danser. Impressionnant par son aisance sur scène, Lauréat Normandie et Finalise Buzz Booster 2022, Heloïm fait son retour avec un EP de 8 titres nommé HLM II, continuité de son premier projet.

LARYDE

LaRyde est un artiste d’origine martiniquaise, qui tout au long de l’année 2021 a abreuvé ses supporters avec pas moins de 3 EP sorti entre février et août. « Roule ou meurs » « Vitesse » & « Décalage horaire ». Durant cette année LaRyde a testé différent styles musicaux tel que l’afro beat, la trap, le RnB et même le reggeaton. Le titre « Quitter la trap » issue de « Décalage horaire » a connu en premier petit succès, culminant à plus de 50 000 Streams à ce jour. Il a récemment sorti son dernier EP « SCIENTIST », 5 titres bien produit aux sonorités trap et plug Music. LaRyde se démarque par son style de prods et sa voix reconnaissable avec des refrains entraînant tel que celui du titre « Pull avec le stick » en featuring avec ThaHomey.

LEONE

Leone, rappeur, auteur-compositeur-interprète signé dans le label Rilèsundayz.

KSA

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

