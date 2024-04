Hellorglam + SKM Tribute Métallica Cave Leplan-Vermeersch Suze-la-Rousse, vendredi 26 juillet 2024.

Hellorglam + SKM Tribute Métallica Cave Leplan-Vermeersch Suze-la-Rousse Drôme

Hellorglam c’est l’esprit sexy à l’état brut ! Cover band grenoblois, ils reprennent les classiques du Hard Rock et du Glam des années 80 et 90. Motley Crüe, Aerosmith, Kiss, Steel Panther et de nombreux autres !

12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26

fin : 2024-07-26

Cave Leplan-Vermeersch 100 chemin du Grand Bois

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

