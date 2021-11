HELLO PSYCHALEPPO X BU NASSER TOUFFAR Le Molotov, 14 novembre 2021, Marseille.

Après des concerts à guichets complets à Francfort et à Amsterdam, nous sommes heureux de vous présenter, pour la première fois à Marseille, un spectacle enflammé de Hello Psychaleppo et Bu Nasser Touffar. Le compositeur et l’artiste visuel aleppien Hello Psychaleppo nous emmènera dans un voyage des plus belles expériences « Electro Tarab », tandis que Bu Nasser Touffar, rappeur et écrivain libanais, avec sa voix revrévolutionnaire qui fait trembler la corruption. Venez nombreux pour fêter ensemble cet evenement incroyable. Cela aura lieu le 14 novembre 2021 au Molotov. POUR EN SAVOIR PLUS : Hello Psychaleppo: Originaire d’une des villes les plus mystiques et musicalement riches du Levant. Hello Psychaleppo est profondément enraciné dans la tradition de la musique arabe, captivant les auditeurs avec des souches mélodiques de Tarab enfilées de manière transparente avec les sons alambiqués de la musique électronique. La présentation visuelle convaincante de Hello Psychaleppo fait partie de l’expérience en direct, qui engage l’âme et émeut le corps. Hello Psychaleppo est l’idée originale du musicien et artiste visuel alépien Samer Saem Eldahr. Hello Psychaleppo a sorti trois albums complets, ‘Gool Lʼah’ (2013), ‘HA!ʼ (2014) et ‘Toyour’ (2017) créant un voyage pour les auditeurs dans le monde des mélodies arabes, des arrangements élaborés et de la musique de danse cathartique. psychaleppo.com Bu Nasser Touffar est un écrivain libanais et un rappeur originaire de Baalbek qui élève la voix et chante pour briser le silence d’une société marginalisée, que l’État a persisté à appauvrir et à faire taire.Ses chansons et ses écrits ont été utilisés comme hymnes dans les manifestations et protestations populaires libanaises, dont la dernière en date a été la révolution du 17 octobre 2019. Le projet de Bu Nasser a commencé en 2009 avec la sortie de l’album de Touffar « The Companions of the Land », suivi de plusieurs solos et collaborations avec d’autres qui partagent l’espoir, les questions, la révolution et la passion musicale des artistes de rap et des musiciens. Certaines chansons ont été rassemblées dans l’album « Bu Nasser – Tatlit’ » en 2014, suivi de nouvelles sorties musicales successives, dont les deux Collaborations avec Psychaleppo « HEXAPHOBIA » et « TAR ». En plus de son travail musical, Bu Nasser a publié indépendamment deux romans « Al-Harayek » en 2016 et « Al Qushnood » en 2018 qui seront DISPONIBLES à la vente lors du concert. Lieu: LE MOLOTOV 3 Pl. Paul Cézanne, 13006 Marseille, France Date: 14/11/2021 Heure: 22:00 Billets: 10 € (E-Ticket Priority) Si les billets en ligne ne vous sont pas accessibles, envoyez-nous un courriel ici et réservez votre place pour payer à la porte. **TRÈS IMPORTANT** Pour y accéder, veuillez apporter les éléments suivants : 1. Votre billet pour ce spectacle. les billets sont limités, il est donc préférable d’acheter des billets en ligne à l’avance 2. Votre certificat de vaccination COVID personnel ou une preuve de rétablissement, rapid et PCR TESTS fonctionnent également. **Venez avec amour et respect. Nous tenons à un respect total de toutes les expressions de genre, orientations sexuelles, identités, races, ethnies, tenues, capacités physiques et/ou psychologiques, croyances ou non croyances. En somme, cet événement se veut un espace sûr pour toustes, sauf pour les fachos.

11,80€ en pré-vente

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille



2021-11-14T21:00:00 2021-11-14T23:59:00