– “Les Tableaux d’une Exposition”, de Modeste Moussorgski . Prix des places 15€ / 8€ – Billetterie de l’Espace St-Jacques (tél: 03 23 32 36 77) +33 3 23 32 36 77 Plusieurs concerts de Saxophone vont avoir lieu à Saint-Quentin. – Le 28 avril au théâtre Jean Vilar à 20h : Gregory Letombe & Brass Band du Hainaut.

– Le 29 avril à l’auditorium du Conservatoire de Musique à 19h : Duo L’Sax

– Le 1er mai à la Basilique à 18h : Ensemble de Saxophones des Hauts-de-France. Pour un programme inédit dans ses transcriptions pour saxophones et qui sera donc créé à la basilique

– “Danse Bacchanale” de Camille Saint-Saens

– "Les Tableaux d'une Exposition", de Modeste Moussorgski . Prix des places 15€ / 8€ – Billetterie de l'Espace St-Jacques (tél: 03 23 32 36 77)

