Hello Kathy – Episode 1, les années lycée

Collectif 12, le vendredi 8 octobre à 20:00

D’APRÈS LES TEXTES DE KATHY ACKER * Inspiré des écrits et de la figure de Kathy Acker (1948- 1997), figure de la littérature américaine underground des années 80, le spectacle Hello Kathy se donne comme une forme contemporaine de cabaret pop. Entre karaoké et concert de fin d’année dans un lycée, la fiction s’inscrit dans un cadre où la parole, les personnages et le récit apparaissent de façon imprévue et libre. Adaptation kaléidoscopique des deux romans Sang et stupre au lycée et La vie enfantine de la tarentule noire, l’histoire est celle d’une dépendance sexuelle et affective entre une fille et son père, leur relation toxique traduisant la décadence des relations hommes-femmes. Les personnages sont happés par des projections, fantasmes, qui reflètent leur abîme intérieur. Transgression et provocation ouvrent à une interrogation profonde de la notion d’identité. L’air de rien une pensée se déploie : troublante, sensible et drôle. « Kathy Acker, l’écrivaine punk qui a toujours un temps d’avance » Mouvement, mai-juin 2021 * Les trois textes de K. Acker utilisés lors du spectacle ont chacun un traducteur différent : Don Quichotte par Laurence Viallet. L’histoire enfantine de la tarentule noire par Gérard Georges Lemaire et Sang et Stupre par Claro. Ces textes sont disponibles aux Éditions Laurence Viallet. © JP Vendredi 8 octobre à 20h Genre : théâtre contemporain Durée : 1h30 Dès : 15 ans

3 € : groupe scolaire (par personne) et carte lycéen 5 € : tarif réduit (voir onglet “Infos pratiques”) 10 € : tarif plein

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T21:30:00