Les samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021 à Lille Grand Palais GRATUIT Hello Lille présente le festival Hello Culture Les 20 et 21 novembre, célébrons la culture dans toutes ses formes à Lille Grand Palais lors du grand festival Hello Culture Pendant 2 jours, une soixantaine de lieux culturels seront présents pour vous dévoiler leurs prochaines programmations et des bons plans sorties : musées, salles de spectacle, programmateurs, théâtres, bref de quoi occuper vos 52 week-ends de 2022 Et pour rendre ces deux jours encore plus festifs, toute une programmation d’animations est prévue pendant le week-end : ateliers créatifs pour enfants, concerts privés, showcase d’humoristes et bien d’autres surprises vous attendront à Lille Grand Palais? Un événement gratuit auquel nous vous convions pour Célébrer la Culture avec 2 grands “C” Avec le soutien de la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Lille, la Ville de Tourcoing, la Voix du Nord, Contact FM, CitizenKid, Ilévia, TER Hauts-de-France, IC’ART, Lille Grand Palais et Alive + d’infos ➡️ [[https://www.festivalhelloculture.com/](https://www.festivalhelloculture.com/)](https://www.festivalhelloculture.com/) Pass sanitaire obligatoire

Lille Grand Palais 1 Bd des Cités Unies Lille Lille Lille-Centre Nord



2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T20:00:00;2021-11-21T10:00:00 2021-11-21T19:00:00