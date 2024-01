HELLFEST WARM-UP W/BENIGHTED TEN 56 SALLE VICTOIRE 2 St Jean De Vedas, mardi 23 avril 2024.

HELLFEST 2024 – WARM UP TOUR Road to Infernopolis « Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi ! »Rendez-vous désormais incontournable de l’expérience Hellfest, le Warm-Up Tour, véritable Tour de France des salles de concerts repart sur la route en avril prochain ! L’occasion de débuter les festivités et de fédérer la communauté de fans autour de concerts et d’animations dans l’ambiance du Hellfest ! Pour cette édition 2024, deux groupes francophones aux styles extrêmes, prêts à rouler sur chaque salle de la Warm-up : Les patrons du Brutal Death BENIGHTED et la nouvelle sensation Deathcore TEN56.Benighted est un groupe de Death Metal français né en 1998 du rassemblement de musiciens des groupes Dishumanized, Darkness Fire et Osgiliath de la région Rhône-Alpes.Benighted est un groupe à la solide réputation scénique car c’est bien sur scène que leur musique prend toute sa dimension grâce au côté très accrocheur des compositions et l’énergie des musiciens sur scène, portée par un chanteur aux rang vocal incroyablement varié.ten56. est un groupe né à l’aube de la pandémie, au printemps 2020. Sorti de l’esprit et des tripes d’Aaron Matts (ex-Betraying the Martyrs), Quentin Godet (Kadinja), Arnaud Verrier (Uneven Structure) et Luka Garotin (Earth Trip), puis rejoints par Steeves Hostin (BTM), ten56. est la voix et l’expression d’émotions brutes, puisées dans les recoins les plus sombres de la nature humaine.La signature sonore regroupe une lourdeur écrasante mixée à des ambiances industrielles et apocalyptiques. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve, lucide de la vie froide que vivent au quotidien les plus bas de la société.

Tarif : 22.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 19:30

Réservez votre billet ici

SALLE VICTOIRE 2 Le Mas de la Grille 34430 St Jean De Vedas 34