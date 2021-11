Bordeaux Rock School Barbey Bordeaux, Gironde Hellfest Warm Up Tour 2022 : Tagada Jones + Get The Shot – Rock School Barbey Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

La désormais célèbre tournée **Hellfest Warm-Up** est de retour après 2 ans de silence. À quelques mois de sa plus grande édition jamais organisée, l’équipe du **Hellfest** reprend la route au printemps 2022 pour vous replonger dans l’ambiance unique du festival et vous préparer à une édition anniversaire qui s’annonce exceptionnelle ! Au programme 21 dates pour 21 soirées uniques dans tout l’Hexagone en compagnie des patrons du Punk français, **Tagada Jones** et des Québécois boostés au Hardcore de **Get The Shot**. Retrouvez aussi un tas d’animations à chaque étape : scénographie, projections, Air Guitar, photocall interactif, merch exclusif et sans oublier des pass Hellfest 2022 à gagner chaque soir !

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux

2022-05-04T20:30:00 2022-05-04T23:00:00

