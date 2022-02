Hellfest Warm-Up Tour 2022 – Hellfire Party Cité des Congrès, 7 mai 2022, Nantes.

2022-05-07

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € Billetterie : weezevent.com

« Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi ! » La désormais célèbre tournée Hellfest Warm-Up est de retour après 2 ans de silence. À quelques mois de sa plus grande édition jamais organisée, l’équipe du Hellfest reprend la route au printemps 2022 pour vous replonger dans l’ambiance unique du festival et vous préparer à une édition anniversaire qui s’annonce exceptionnelle ! Après 20 dates de tournée, le grand final aura lieu “à la maison” dans La Grande Halle de La Cité des Congrès de Nantes, à l’occasion de leurs 30 ans pour une “Hellfire Party” inédite ! Au programme les concerts des patrons du Punk français, Tagada Jones et des Québécois boostés au Hardcore de Get The Shot. Pour enrichir ce plateau, on pourra compter sur la fierté tricolore du Doom / Sludge Hangman’s Chair ainsi que le tribute band explosif des Hellbangerz qui revisiteront les classiques du Metal. Retrouvez aussi un tas d’animations sur cette soirée : Extreme Market (exposants et stands), Hellfest Tattoo Day by Casa de Leones, scénographie, projections, Air Guitar, photocall interactif, merch exclusif et sans oublier des pass Hellfest 2022 à gagner chaque soir ! Page événement facebook

Cité des Congrès adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://www.facebook.com/events/597673824808750/