HELLFEST WARM-UP L’Astrolabe, 5 mai 2022, Orleans.

**TAGADA JONES** TAGADA JONES est un univers punk traversé par des mé- téorites de rock alternatif hexagonal, de metal et de hard- core. Parcourant, depuis de nombreuses années, le pays de long en large lors de ses tournées, s’exportant en langue française au Canada et dans d’autres pays européens. TAGADA JONES, c’est l’apôtre du « Do It Yourself » avec ses 27 ans au compteur. Le quatuor rennais pur punk, parti de rien, s’est progressivement et exponentiellement construit une base solide, explorant, même au cours de sa carrière, des contrées electro, indus, modern rock pendant quelques années. Plus fort que jamais, l’indépen- dance, l’absence de concessions, le politiquement incor- rect, la conscience sociale et le « faire plaisir à l’autre » sont les mots clés qui définissent le mieux l’art de Niko, Stef, Waner et Job. La fidélité est aussi ce qui définit le mieux ce groupe. Chassez le naturel, il revient au galop ! Le cocktail des influences des quatre musiciens mêlé à l’inconscient col- lectif en fait un produit artistique original marqué au fer rouge… Comme dans l’Antiquité Romaine où les condamnés étaient marqués sur le front avec un fer rougi pour qu’ils gardent la trace de leur crime à vie et que celle-ci soit visible de tous ! **GET THE SHOT** Venant tout droit de Québec, Get The Shot a été formé en 2009 par un groupe de parias qui ne voulaient rien de plus qu’une occasion de cracher leur fureur à la face du monde. Le groupe joue un hardcore fougueux sans prétention teinté du désespoir d’une jeunesse froide et désaffectée. Animés par leur intégrité et leurs convictions fortes, les cinq membres ont joué plus de 400 spectacles à travers le monde. Tirant un son proche du hardcore des années 90 tout en incorporant des éléments du thrash metal des années 80, sa dernière réalisation Infinite Punishment est un disque sombre et maussade livré avec la férocité distinctive et la vigueur violente de cinq esprits désabusés qui n’ont plus rien à perdre. Pas de mode, pas de fioritures, pas de mensonges. Get The Shot est une question de rage et de colère envers cet endroit difficile dans lequel nous vivons.

ABONNÉ ASTRO : 17€ / PRÉVENTE : 22€ / SUR PLACE : 25€

Punk – Punk Hardcore

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret



