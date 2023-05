Jardin ouvert pour le Neurodon 13 Reyneville, 18 mai 2023, Helleville.

Ouverture exceptionnelle au public du jardin privé « Au Phil du jardin » à Helleville dans le cadre de l’opération jardins ouverts pour le NEURODON. La totalité des droits d’entrée, 4€ gratuit moins de 12 ans, sera reversée comme chaque année à la FRC Fédération pour la Recherche sur les maladies du Cerveau. Visite libre ou guidée à 14h00, 15h45 et 17h15. Animation enfants chasse aux trésor botanique avec petit souvenir à planter à la clé..

Vendredi 2023-05-18 à 13:45:00 ; fin : 2023-05-21 18:30:00. .

13 Reyneville

Helleville 50340 Manche Normandie



Exceptional opening to the public of the private garden « Au Phil du jardin » in Helleville within the framework of the open garden operation for the NEURODON. The totality of the entrance fees, 4? free under 12 years old, will be donated as every year to the FRC Federation for Research on Brain Diseases. Free or guided visit at 2:00 pm, 3:45 pm and 5:15 pm. Children’s botanical treasure hunt with a small souvenir to plant at the end.

Apertura excepcional al público del jardín privado « Au Phil du jardin » en Helleville en el marco de la operación jardín abierto para el NEURODON. La totalidad de las entradas, 4? gratuitas para menores de 12 años, se donará como cada año a la FRC Federación para la Investigación de las Enfermedades Cerebrales. Visita autoguiada o guiada a las 14h, 15h45 y 17h15. Búsqueda del tesoro botánico infantil con un pequeño recuerdo para plantar.

Der Privatgarten « Au Phil du jardin » in Helleville wird im Rahmen der Aktion « Offene Gärten für das NEURODON » ausnahmsweise für die Öffentlichkeit geöffnet. Die gesamten Eintrittsgebühren (4? frei unter 12 Jahren) werden wie jedes Jahr an die FRC Fédération pour la Recherche sur les maladies du Cerveau gespendet. Freie oder geführte Besichtigung um 14.00, 15.45 und 17.15 Uhr. Kinderanimation mit botanischer Schatzsuche und einem kleinen Souvenir zum Einpflanzen.

