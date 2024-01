Hellemmes zéro déchet – Janvier 2023 Hellemmes Lille, 8 janvier 2024, Lille.

Hellemmes zéro déchet – Janvier 2023 Chaque mois, l’association Hellemmes Zéro Déchet propose des animations et des ateliers de sensibilisation à l’environnement et au développement durable. 8 et 30 janvier Hellemmes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-08T16:30:00+01:00 – 2024-01-08T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-30T18:30:00+01:00 – 2024-01-30T20:30:00+01:00

Infos et inscriptions : hellemmeszerodechet@gmail.com

07.64.07.09.32

www.helloasso.com/associations/hellemmes-zero-dechet

www.hellemmeszerodechet.fr

