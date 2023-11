Vos commerçants fêtent Noël – Décembre Hellemmes Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Vos commerçants fêtent Noël – Décembre Hellemmes Lille, 1 décembre 2023, Lille. Vos commerçants fêtent Noël – Décembre 1 – 30 décembre Hellemmes Vitrines et tombola géante Les rues commerçantes revêtent leurs habits de fête, les vitrines seront décorées par un artiste peintre et une grande tombola sera organisée. Les commerçants partenaires proposeront des bulletins à remplir à chaque passage en caisse, avec de beaux lots à gagner. Grande tombola des commerçants non sédentaires du marché Les commerçants ambulants du marché vous invitent à participer à une grande tombola. Le principe est simple : lors de chaque achat sur le marché, vous recevrez un ticket de tombola à remplir et à déposer dans l’urne prévue à cet effet. Un tirage au sort sera effectué et les gagnants pourront récupérer les nombreux lots. Hellemmes Lille Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

