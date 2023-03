Exposition à l’Hôtel Moxy à Lille Hôtel Moxy Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord

Exposition à l’Hôtel Moxy à Lille Hôtel Moxy, 4 avril 2023 13:30, Hellemmes. Exposition de peinture et sculpture à l’Hôtel Moxy rue Jean Bart à Lille 4 – 30 avril 1 17 artistes peintres et sculpteurs exposeront leurs oeuvres du 4 au 30 avril 2023 Hôtel Moxy 3 rue Jean Bart Lille Hellemmes 59260 Nord 17 artistes peintres et sculpteurs exposeront leurs oeuvres du 4 au 30 avril 2023

———————————————————————————

Détails Heure : 13:30 - 14:00 Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu Hôtel Moxy Adresse 3 rue Jean Bart Lille Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville Hôtel Moxy Hellemmes

Hôtel Moxy Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/

Exposition à l’Hôtel Moxy à Lille Hôtel Moxy 2023-04-04 was last modified: by Exposition à l’Hôtel Moxy à Lille Hôtel Moxy Hôtel Moxy 4 avril 2023 13:30 Hôtel Moxy Hellemmes

Hellemmes Nord