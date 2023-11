Offrez une seconde vie à votre sapin ! – Janvier hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Offrez une seconde vie à votre sapin ! – Janvier hellemmes Hellemmes, 2 janvier 2024, Hellemmes. Offrez une seconde vie à votre sapin ! – Janvier 2 – 22 janvier 2024 hellemmes Rendez-vous du 2 au 22 janvier du lundi au samedi de 8h30 à 17h.

Lieux de collectes : Place Joseph Hentgès (boulodrome)

Rue Jean-Raymond De Grève

Rue de la ville de Naumbourg (Epine) Pourquoi collecter les sapins ?

Cette opération permet d’éviter les dépôts sauvages ou dans une déchetterie qui incinère les sapins entraînant une production de CO2. Les sapins récupérés sont broyés en copeaux. Ces copeaux, répandus sur les parterres des parcs et jardins, limitent de façon naturelle la pousse des mauvaises herbes. Ces couches protègent également le sol du froid. hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-02T09:00:00+01:00 – 2024-01-02T17:00:00+01:00

