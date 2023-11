Noël des seniors – Du 13 au 29/12 hellemmes Hellemmes, 13 décembre 2023, Hellemmes.

Noël des seniors – Du 13 au 29/12 13 – 29 décembre hellemmes

COLIS DE NOËL – Mercredi 13 décembre – 9h à 11h30 et 14h à 16h30

Distribution des colis de Noël à destination des seniors de 65 ans et plus inscrits à l’Espace Seniors.

Salle Oudart, rue Anatole France, Impasse Dewas.

REPAS DE FIN D’ANNÉE – Jeudi 21 décembre

Repas ouvert aux 60 ans et plus « Chez Régis » à Bailleul.

Inscription à l’Espace Seniors du 1er au 15 décembre (excepté le mercredi 13 décembre) de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.

25€ par personne (dans la limite des places disponibles).

RÉVEILLON SOLIDAIRE INTERGÉNÉRATIONNEL – Vendredi 29 décembre

Repas au club des Aînés les Primevères. Inscription sous conditions à l’Espace Seniors du 18 au 22 décembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.

(dans la limite des places disponibles).

