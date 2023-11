Noël à Hellemmes – Du 1/12 au 5/1 hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Noël à Hellemmes – Du 1/12 au 5/1 hellemmes Hellemmes, 1 décembre 2023, Hellemmes. Noël à Hellemmes – Du 1/12 au 5/1 1 décembre 2023 – 5 janvier 2024 hellemmes Pour cette nouvelle année, la ville d’Hellemmes a souhaité vous proposer un programme exceptionnel !

Nous vous donnons rendez-vous dès le vendredi 1er décembre avec la traditionnelle venue de Saint-Nicolas et, en nouveauté, le village de Noël dans le parc François Mitterrand (Mairie) ✨

Découvrez tout le programme sur www.hellemmes.fr (https://www.hellemmes.fr/Que-faire-a-Hellemmes/Les-grands-evenements/Noel-a-Hellemmes-Du-1-12-23-au-5-1-24) et très bientôt dans vos boîtes aux lettres !

2023-12-01T17:30:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

