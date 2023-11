ASH Football et Pères Noëls verts – Du 1 au 10/12 hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

ASH Football et Pères Noëls verts – Du 1 au 10/12 1 – 9 décembre hellemmes On vous invite à déposer jouets, livres et CD pour les enfants de 2 à 14 ans.

Points de collecte : Le Montparnasse (339 rue R Salengro)

Le Fontenoy (96 rue Faidherbe)

Café de la Place (187 rue Roger Salengro)

Club house de l'ASH (complexe sportif) hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

2023-12-01T09:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

