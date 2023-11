Journée de lutte contre les violences faites aux femmes – 28/11 hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes – 28/11 Mardi 28 novembre, 09h00 hellemmes La commune d'Hellemmes oeuvre quotidiennement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée symbolique permet de mettre en avant les actions et les partenaires, associatifs et institutionnels… Salle Akado – 16 bis rue des travailleurs 9h – 18h : Initiation aux premiers secours (PSC1) (Croix Rouge). À partir de 11 ans. Inscription obligatoire. Centre de santé l'Espoir – 25 pavé du moulin 12h – 13h30 : Sophrologie dans l'eau animée par une sophrologue. Certificat médical requis Inscription obligatoire Médiathèque Le Fil – 48 rue Faidherbe à partir de 15h : Accueil convivial : Présentation de l'exposition temporaire Paysages/Visages (Artothèque l'Inventaire) – Marelle des violences (CAARUD Oxygène) – Distribution de rubans blancs (Insersol)

15h30-16h30 : Un temps pour moi, atelier sophrologie par Sandy Virole – Inscription conseillée.

15h30-17h : Lancement du parcours de formation sur la Prévention du sexisme et des violences (Planning Familial) – Inscription obligatoire (Professionnels uniquement)

17h-17h30 : Concert-lecture présenté par Christelle Belalia et Elsa Demombynes (Compagnie Khipsilon)

à partir de 17h30 : Temps convivial avec buffet (Hellemmes Zero Déchet).

17h30-18h : Ce soir, je prendrai soin de moi, lecture musicale par Samira El Ayachi, photos d’Anouk Desury (Light Motiv)

18h30-20h : Etat des lieux des violences faites aux femmes, table ronde en public avec échange/débat Autour de cette journée… 20/11 : Atelier couture de rubans blancs – 10h-12h – Insersol, 12 rue Paul Lafargue – 13h30-15h30 – Tiers Lieu, 34 boulevard de l’Epine

23/11 – 15h-18h : Van Nina et Simon.e.s (SOLFA), place Dombrowski

24/11 : # Challenge 3919 – Course au Parc de la Citadelle de Lille Inscription : www.lille-athletisme.com

Du 24/11 au 6/12 : Exposition Paysages/Visages de portraits d’habitantes (Artothèque l’Inventaire à la Médiathèque Le Fil

7/11 et 5/12 – 14h : Permanences du Planning Familial – Tiers Lieu, 34 bvd de l’Epine – Anonymat et confidentialité hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lille-athletisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

