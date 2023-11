Un Noël pour tous – Du 15/11 au 15/12 hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

C’est une boite format boite à chaussures remplie de denrées festives (bonbons, chocolat, gateaux avec une petite carte anonyme) ou en vrac (pas d’alcool, ni argent) en faveur des maraudes de l’Ile de la Solidarité, EMMAUS, et le centre d’hebergement l’ALEFPA Lille.

Points de collecte : en Mairie

22 rue Charles Gide

16 rue p. lebon (tél 06 65 26 50 24)

5 rue camille desmoulin

Square Habitat 251 rue Roger Salengro

Stella Cléa 41 rue chanzy

Le Polder 250 rue Roger Salengro

La Courte echelle 35 rue Faidherbe

Le 54 54 Rue Faidherbe Renseignements : 06 64 95 27 03

Renseignements : 06 64 95 27 03

assomoulindor@gmail.com fb : un noël pour tous Hellemmes.

