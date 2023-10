Bouge ton « Q »uartier – Octobre 2023 hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Bouge ton « Q »uartier – Octobre 2023 hellemmes Hellemmes, 3 octobre 2023, Hellemmes. Bouge ton « Q »uartier – Octobre 2023 3 et 27 octobre hellemmes Pour connaître le proramme du mois d’octobre, cliquez ici.

Comment s’inscrire aux activités : Par téléphone : 09 73 23 19 91 Par sms* : 07 66 26 28 29

Par mail* : espacesocioculturel@insersol.fr

Sur place : les mardis et vendredis matin au 12, rue Paul Lafargue – Hellemmes * En précisant votre nom, prénom et l'atelier auquel vous souhaitez assister

