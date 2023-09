Semaine bleue – Du 2 au 6/10 hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Semaine bleue – Du 2 au 6/10 hellemmes Hellemmes, 2 octobre 2023, Hellemmes. Semaine bleue – Du 2 au 6/10 2 octobre – 2 novembre hellemmes Inscriptions à l’Espace Seniors Découvrir, imaginer, bouger, se cultiver, apprendre et échanger avec d’autres générations… La Semaine Bleue est toujours l’occasion de se retrouver et de partager des moments aussi actifs qu’enrichissants. Le programme : Lundi 2 octobre : 9h30-10h30 : Partage de Mémoire dans les locaux de la Mémoire d’Hellemmes (Gratuit)

10h-11h : Diffusion du film « Fragment d’Histoire » de l’artiste Camille Gaillard au Tiers Lieu (Gratuit)

12h-14h : Auberge espagnole

14h : Découverte du jeu de Bouchon (Gratuit)

15h-17h : Tournoi de belote (Gratuit)

17h : Remise des diplômes informatique et des trophées aux vainqueurs du tournoi de belote. Mardi 3 octobre : 10h30 : Atelier de méditation contemplative aux Bégonias (Gratuit)

10h30 : Visite guidée au cimetière d’Hellemmes

13h : Départ Place Hentgès pour la visite du Village Saint Joseph. 9,50€. Règlement à l’Espace Seniors Mercredi 4 octobre : A partir de 9h : Coin cafét Sensibilisation aux outils numérique- Salle Bocquet (Gratuit)

10h30 : Lecture à voix haute à la médiathèque d’Hellemmes (Gratuit)

12h : repas Intergénérationnel à la cantine de l’école Jean Jaurès suivi d’olympiades Seniors / Enfants (Gratuit) Jeudi 5 octobre : 9h30 – 10h30 : Visite Guidée du Parc François Mitterrand (Gratuit)

10h45 – 12h : Atelier jardinage au jardin du CCAS Parc Bocquet (Gratuit)

11h : Banquet des aînés. Départ en bus Place Hentgès pour Le restaurant « Chez Régis » à Bailleul. (Gratuit) Vendredi 6 octobre : 9h30 : Départ Place Hentgès pour la visite du musée de Louvre – Lens (Gratuit)

15h : Diffusion du Film « Maison de Retraite » au Kursaal (Gratuit) Inscriptions à l’Espace Seniors du 18 septembre au 30 septembre.

Pour tout renseignement contacter le 03 20 04 90 28

2023-10-02T09:30:00+02:00 – 2023-10-02T18:00:00+02:00

hellemmes Adresse Hellemmes Ville Hellemmes

