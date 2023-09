Agenda Santé – Du 22/9 au 23/11 hellemmes Hellemmes, 22 septembre 2023, Hellemmes.

Agenda Santé – Du 22/9 au 23/11 22 septembre et 23 novembre hellemmes Gratuit

Octobre rose

Mardi 3 et vendredi 6 octobre

Insersol 1 rue Paul Lafargue

8h30>11h

Information et sensibilisation au dépistage du cancer du sein – Avec la participation du centre de santé Paul Clermont

Samedi 7 octobre

l’Espoir 25 pavé du moulin

9h30>12h

La compagnie « La belle histoire » sur le thème activité physique et cancer du sein

De 13h30 à 18h

Mission prévention Octobre Rose, information, escape game, activité physique… Participez au défi et soutenez une association qui lutte contre le cancer du sein

Mardi 10 octobre

Salle Oudart, impasse Dewas

10h30>11h30

Atelier bien être proposé par l’Inventaire – Méditation contemplative « la couleur Rose » (Inscription conseillée au 03-20-04-88-12 animation à destination des adultes)

Tiers lieu, boulevard de l’Épine

14h30

Sensibilisation au dépistage du cancer du sein/Massage Amma assis – Avec Insersol et le centre de santé Paul Clermont

Jeudi 19 octobre

Salle Oudart, impasse Dewas

17h30>19h

Atelier Illustration « prenez sein de vous ! » animé par l’Inventaire (Inscription conseillée au 03-20-04-88-12, animation à destination des adultes)

Mercredi 25 octobre

Tiers lieu, boulevard de l’Épine

14h>18h

Escape Game Mission Prévention des cancers (Inscription conseillée au 03-20-79-97-40) avec l’ERC, le centre de santé Paul Clermont, le CCAS d’Hellemmes

Santé Mentale et bien-être

Vendredi 22 septembre

Galerie Frontières 211 rue Roger Salengro

Le pôle de Santé mentale de l’EPSM Lille Métropole 59 G21 et l’AISSMC vous invitent à l’inauguration de l’exposition Incertitudes de Anna Katharina Scheidegger (Visible du 22 septembre au 24 Novembre 2023)

Dans le cadre des Ateliers mieux-être de l’Association de santé, santé mentale et citoyenneté pour sensibiliser et accompagner chacun au mieux-être individuel et collectif sur différentes thématiques :

Jeudi 28 septembre

Médiathèque d’Hellemmes 48 rue Faidherbe

14h

Le Harcèlement

Mardi 10 octobre

POC 30 rue Pierre Curie

14h

La Santé affective et sexuelle

Mardi 14 novembre

Tiers Lieu, boulevard de l’Épine

14h

Les Troubles du comportement alimentaire

Jeudi 23 novembre

Médiathèque d’Hellemmes

14h

Stress & Anxiété

Lundi 9 octobre

parvis du collège Saint Exupéry, 23 rue du Progrès

15h>18h

Le club de Prévention Itinéraires, le pôle Consultation Jeunes Consommateurs Oxygène et le service jeunesse d’Hellemmes seront présents pour écouter, soutenir, accompagner les ados.

Mercredi 11 octobre

Place Hentgès

9h30>12h

Présence du CAARUD Oxygène, Informations et dépistage rapide possible VIH, VHB, VHC (anonyme et gratuit)

Mardi 17 octobre

salle Oudart, impasse DEWAS

10h>11h30

Expo & Atelier modelage « le jeu en vaut la chandelle », atelier bien être proposé et animé par l’Inventaire (Inscription conseillée au 03-20-04-88-12 animation à destination des adultes)

Chaque lundi après-midi

Florent vous accueille dans le verger du CCAS pour jardiner, échanger, se rencontrer, dans un écrin de verdure, cuisiner sain avec l’association Hellemmes Zéro déchet.

A partir du vendredi 22 septembre

Tiers Lieu, boulevard de l’Épine

15h>16h30

Reprise des ateliers « cosmétiques naturels à faire soi même » avec le CIBB, réservation conseillée au 07 67 85 40 61

Chaque premier mardi du mois

Tiers Lieu, boulevard de l’Épine

14h

Le Planning familial poursuit ses permanences pour accueillir, informer toute personne qui le souhaite en matière de sexualité, contraception, avortement, violences, prévention des infections sexuellement transmissibles et VIH, lutte contre les discriminations LGBTQIA+… (Anonymat et confidentialité assurée). Par téléphone au 03 20 57 74 80 du Lundi au Samedi.

Et aussi…

Mardi 17 Octobre

centre de santé Paul Clermont 6 bis rue Roger Salengro

Lancement de la campagne de Vaccination grippe, Covid… avec ou sans rendez-vous 03 20 56 82 69

Novembre

« Mois sans tabac » suivi individualisé proposé par une infirmière du centre de santé Paul Clermont tous les Mardis du mois de Novembre (sur rendez-vous au 03 20 56 82 69)

Mercredi 15 novembre

Prévention et secours civiques niveau 1, formation à partir de 11 ans (Uniquement sur Inscription au 07 67 85 40 61, nombre de places limitées)

Coupon sport

Un enfant entre 2 et 14 ans? Pensez au coupon sport pour une aide financière à la licence sportive. Formulaire téléchargeable & informations sur le site www.hellemmes.fr

hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.hellemmes.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T17:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:00:00+02:00

2023-11-23T14:00:00+01:00 – 2023-11-23T16:00:00+01:00