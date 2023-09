Journées Européennes du Patrimoine – hellemmes Hellemmes, 16 septembre 2023, Hellemmes.

16 septembre

Je crée mon tapis végétal

Atelier créatif – par les Z’arts recycleurs – Parc François Mitterrand, en continu de 14h30 à 17h30 – (Gratuit – Tout public)

Au gré de vos trouvailles dans le parc, Zouzou réalisera avec vous un assemblage végétal pour en faire un tapis unique. Vous repartirez, bien sûr, avec votre création !

Technicentre SNCF

Visite – par la SNCF – 57 rue Ferdinand Mathias – À partir de 9h – Inscription obligatoire : https://affluences.com/ à partir du 1er septembre

Depuis 150 ans, les ateliers SNCF d’Hellemmes développent un savoir-faire unique. Venez découvrir le travail réalisé sur les matériels roulants et échangez avec les ingénieurs, les agents d’étude, en passant par les chaudronniers ou les électriciens.

17 septembre

Balade commentée

par La mémoire d’Hellemmes – Départ à 9h30 de la mairie – (Gratuit – Tout public)

Déambulez dans les rues d’Hellemmes, à la découverte de son patrimoine, son riche passé industriel et son histoire.

Exposition et kermesse

Apéritif musical à midi – Par l’Inventaire, Artothèque – 144 rue Faidherbe, de 11h à 18h – (Gratuit – Tout public)

Restitution du travail de Tim Defleur et Arthur Lenglin (Aequo design) autour du réemploi et du recyclage avec les élèves de l’école Dombrowski, les jeunes d’Akado et des habitants de la Chapelle d’Elocques.

Atelier sérigraphie

Par l’Inventaire, Artothèque – Maison du Projet, 30 rue Pierre Curie – de 15h à 17h (Gratuit – A partir de 4 ans)

En écho à l’exposition, le public est invité à réaliser une sérigraphie à partir de photos d’anciens habitants du quartier.

Parcours culturel à vélo

Circuit cycliste (*) – par la Commune – Départ de la mairie à 15h – (Gratuit – tout public) – Durée : 1h30/2h

Grimpez sur votre vélo et partez à la (re)découverte d’une partie du patrimoine industriel et architectural de la commune avec, pour guide, Xavier RAMON, de la Mémoire d’Hellemmes.

La visite singulière

Spectacle déambulatoire – par la Cie La Vache bleue – Départs de la Villa Lisbeth (parc Bocquet) à 15h et 17h15, arrivée à la maison du projet (30 rue Pierre Curie) – (Gratuit – Tout public à partir de 8 ans)

Et c’est parti pour une bien curieuse visite d’Hellemmes, proposée par les surprenants guides du Service des visites de proximité (SVP). Avec beaucoup de décalage et d’humour, voilà les spectateurs entraînés dans une redécouverte du patrimoine et du paysage hellemmois qui ne manque pas d’allure, entre la grande histoire et les petites histoires, entre réalité et fiction…

Accordéon sur l’herbe

Prestation musicale – par Bruno Dewaele – Parc Bocquet, de 15h à 16h – (Gratuit – Tout public)

Bruno Dewaele, accordéoniste passionné, vous invite pour un voyage musical/guinguette. Venez avec votre plaid, votre coussin ou votre transat.

