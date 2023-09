Cet évènement est passé Vide Grenier d’automne – 10/9 hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord Vide Grenier d’automne – 10/9 hellemmes Hellemmes, 9 septembre 2023, Hellemmes. Vide Grenier d’automne – 10/9 Dimanche 10 septembre, 01h00 hellemmes L’association des supporters hellemmois organise son traditionnel vide-grenier, le dimanche 10 septembre, de 8h à 15h, dans les rues Roger Salengro, Chanzy, Faidherbe (de l’Abbé Six à la rue Salengro) et avenue des martyrs.

A savoir : Par sécurité, sur tout le périmétre de la braderie, dans les rues Roger Salengro, Chanzy, Faidherbe, avenue des Martyrs, il sera interdit de stationner le 10 septembre de 1h du matin à 16h30. La circulation sera interdite de 7h à 16h30. Tout véhicule qui sera stationné dans le périmètre sera mis en fourrière. hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

