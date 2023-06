Fête de la musique – 21/6 hellemmes Hellemmes, 21 juin 2023, Hellemmes.

Fête de la musique – 21/6 Mercredi 21 juin, 17h00 hellemmes

Le café de la poste 17h30>19h30 – Cloé DS

Retrouvez Cloé DS, une jeune chanteuse déjà connue à Hellemmes, dans son repertoire rock, standard et alternatif.

L’imprévu 18h30>20h30 – Acoustic Revolt

Acoustic Revolt est un duo de musiciens composé d’un guitarise et d’une chanteuse violoniste. Le duo reprend les plus grands classiques du rock, adaptés dans un style acoustique.

Le Salengro 18h15>20h15 – After Beat

Afterbeat est un projet de reprises musicales qui propose des arrangements acoustiques de chansons Pop Rock en anglais et en français des années 70 à nos jours.

Le café de la place 17h45>19h45 – Between us

Between us est un duo acoustique guitare-voix composé du guitariste Alan Avonture et de la chanteuse Claudia Blazquez Candeloro

Le Montparnasse

16h30>18h – Bruno dewaele

On ne présente plus Bruno Dewaele qui nous régalera avec son accordéon.

18h15>20h15 – Moonlight blue

Moon Light Blue est un groupe de quatre musiciens spécialisé dans les arrangements de tubes divers et variés dans un style majoritairement pop rock funk.

Le Fontenoy 18h30>20h30 – Yom

Cocktail, entre l’électro, la pop, le R&B le rock ou le reggae, si on dit que choisir, c’est renoncer, il choisit de ne pas renoncer.

La courte échelle 18h>20h – Smoky boots

Duo de reprise qui arrange des morceaux dans un style folk, blues, pop. L’amour pour la musique américaine a réuni la guitare sèche de Louis L’écrivain et le timbre blues de Liselle Lebreton.

Le polder 17h>18h50 – EM

Em est un interprète évoluant principalement en duo guitare/voix ou piano/voix.

…et Place Hentgès

17h-19h – Wave back

Wave back est un groupe acoustique composé de Reynold à la guitare et aux choeurs et de Rémi au chant. Ils réinterprètent les classiques 80’s et New Wave, des plus emblématiques aux plus inattendus.

19h-20h50 – LMLB

Fanfare avec percussions et cuivres…

hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00