La fête du slip – Collecte hellemmes Hellemmes Catégories d’Évènement: Hellemmes

Nord

La fête du slip – Collecte hellemmes, 24 mars 2023, Hellemmes. La fête du slip – Collecte 24 mars – 22 avril hellemmes Le programme des concerts organisés les Ven 24 et Sam 25 MARS dans le cadre de la Fête du Slip 2023. Vous pourrez y assister contre un don de sous-vêtements neufs au profit du Samu Social. Vendredi 24 mars : – BAILLEUL (59) / 20h30 / à la Brasserie Bellenaert : « @Du & Di »

– LILLE (59) / 19h / au Café Les Sarrazins : « Jeanine & The Brownies »

– LILLE (59) / 20h / au Tok’ici : « Azulojos » + « June Bug »

– MARLY (59) / 19h / Chez OscAAR – la FLAC – Fédération Locale Alternative Culturelle : « @Mango Mango » + Batucada + Karaoké Samedi 25 mars : – ARRAS (62) / 21h30 / à Le Rat perché : « A Murder of Two »

– LILLE (59) / 19h / à La Griffe : « BAASTA »

– MONCHY-BRETON (62) / 21h30 / Chez Tartous Et Compagnie : « Tsaklak »

– STEENWERCK (59) / 20h / Au Bôbek : « Nath and Boyfriends » Lieux de collecte : HELLEMMES :

– Mairie d’Hellemmes, 155, rue Roger Salengro

– La Courte Echelle, 37 rue Faidherbe Mais aussi…

(02) :

LAON : Surprise concept store (50 rue Eugène Leduc)

(07) :

PEAUGRES : Ekibio (route de la Boissonette)

(42) :

AMBIERLE : Bar Associatif de la Distillerie (à la Scierie, 573 route de Saint Bonnet des Quarts, les lundis soir de 17h à 21h)

CHARLIEU :

– La Vieille Echoppe (3 rue Charles De Gaulle)

– La Taverne de la Halle (13 place Saint Philibert)

– Le Carnet à spirales (3 place de la Bouverie)

ROANNE : Entrepote (99 rue de Clermont)

SAINT DENIS DE CABANE :

– Domaine de la Doux (468 chemin de la Doux)

– Proxi (16 rue des Ecoles)

(59) :

CYSOING : La presse de Cysoing

DON : Hôtel de Ville De Don – Officiel

FACHES-THUMESNIL : Hôtel de Ville de Faches-Thumesnil LILLE :

– Mairie de Quartier des Bois Blancs

– Le Tok’ici (Bois Blancs)

– Tipimi (Fives)

– Le Prato, Pôle National Cirque à Lille

– Café Les Sarrazins

– Les Mains Dans Le Guidon

PERENCHIES : ORIGINES_Boutique Vrac

ROUBAIX : Librairie Autour des Mots

STEENWERCK : CCAS de Steenwerck

TOURCOING : Le Grand Mix (au Point Accueil du Merc au Ven de 14h à 18h)

VILLENEUVE D’ASCQ :

– Médiathèque de Villeneuve d’Ascq

– Université de Lille – Faculté des Humanités – Campus Pont de Bois

(62) :

– ARRAS : Afertes – officiel (5 rue Frédéric Degeorge)

– ETAPLES : Ô Bio Vrac Etaples

– MARCONNE (Hesdin) : La Croisée – Vide-greniers permanent inclusif et solidaire

– MONCHY-BRETON : Tartous Et Compagnie hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00 – 2023-03-24T23:59:00+01:00

2023-04-22T20:30:00+02:00 – 2023-04-22T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Hellemmes, Nord Autres Lieu hellemmes Adresse Hellemmes Ville Hellemmes Departement Nord Lieu Ville hellemmes Hellemmes

hellemmes Hellemmes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hellemmes/

La fête du slip – Collecte hellemmes 2023-03-24 was last modified: by La fête du slip – Collecte hellemmes hellemmes 24 mars 2023 Hellemmes Hellemmes Hellemmes

Hellemmes Nord