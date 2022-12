En famille, l’atelier ! – Du 14/1 au 24/6 hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Un samedi matin par mois, Hellemmes vous propose un temps d’échange avec vos enfants (jusqu’à 3 ans) : cirque, motricité, marionnettes, musique, lecture, éveil sensoriel… hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Espace des Acacias – Place Hentgès Samedi 4 février – 9h30 et 10h30 « Carnaval en histoires » – Atelier

Samedi 4 mars – 9h30 et 10h30 « Peinture en famille » – Atelier

Samedi 13 mai – 10h « Les 7 jours de l’arc-en-ciel » – Spectacle Tiers-lieu – Boulevard de l’Epine Samedi 14 janvier – 9h30 et 10h30 « Sensations Lyriques » – Atelier

Samedi 1er avril – 9h30 et 10h30 « Le petit potager » – Atelier

Samedi 24 juin – 9h30 et 10h30 « La ferme de Lulu » – Atelier Sur Réservation : 03 20 79 97 40

Animations destinées aux enfants de 3 mois à 3 ans.

