Vos commerçants fêtent Noël – Festivités de fin d’année – Jusqu’au 30/12 hellemmes, 4 décembre 2022, Hellemmes.

Vos commerçants fêtent Noël – Festivités de fin d’année – Jusqu’au 30/12 4 – 29 décembre hellemmes

Pour les fêtes de Noël, les commerçants de l’UCH et du marché proposent diverses animations, en complémentarité et en partenariat de celles organisées par la municipalité.

hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France

Du 4 au 30 décembre

Vitrines en fête et tombola géante Les rues commerçantes revêtent leurs habits de fête, les vitrines seront décorées par un artiste peintre et une grande tombola sera organisée. Les commerçants partenaires proposeront des bulletins à remplir à chaque passage en caisse, avec de beaux lots à gagner. La cérémonie des vœux de l’Union se tiendra fin janvier. L’occasion de fêter les Rois et de remettre les cadeaux remportés dans chacun des commerces.

Mercredi 7 décembre

L’Union des Commerçants Hellemmois invite le Saint Nicolas sur le marché où il distibuera des friandises et mandarines aux enfants. L’occasion pour les petits de prendre la pose avec lui.

Samedis 10 et 17 décembre

Grande tombola des commerçants non sédentaires du marché Les commerçants ambulants du marché vous invitent à participer à la grande tombola qu’ils organisent le 10 décembre. Le principe est simple : lors de chaque achat sur le marché, vous recevrez un ticket de tombola à remplir et à déposer dans l’urne prévue à cet effet. Un tirage au sort sera effectué et les gagnants pourront récupérer les nombreux lots mis en jeux le samedi 17 à l’occasion d’un moment festif avec animation de rue.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T09:00:00+01:00

2022-12-29T19:00:00+01:00