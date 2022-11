Noël à Hellemmes – Du 2/12 au 20/1 hellemmes, 2 décembre 2022, Hellemmes.

Noël à Hellemmes – Du 2/12 au 20/1

Les festivités de fin d’année débute

http://www.hellemmes.fre – 17h30 – Parc François Mitterrand

Saint Nicolas

Ne manquez pas la traditionnelle visite de Saint Nicolas qui descendra de la mairie pour rejoindre son âne et distribuer bonbons et chocolats aux enfants sages. (Accueil à partir de 17h30 par Alexandre et ses mascottes)

Et pour mettre de l’ambiance, la formation Atabak, groupe local de percussions et danses brésiliennes accompagnera le public jusqu’à l’arrière du parc François Mitterrand, où aura lieu un spectacle étincelant… Danseurs et musiciens nous guideront ensuite à travers les chalets jusqu’à l’Espace des Acacias pour le lancement du traditionnel marché de Noël. Gratuit

Vendredi 2 décembre – 18h45 – Derrière le parc F. Mitterrand (Mairie)

Fire Event

La compagnie du Cercle de Feu est à la recherche constante d’élever l’art du feu à son plus haut niveau est l’ambition principale de ces artistes qui offriront aux spectateurs des numéros uniques, riches en émotion et magiques.

Gratuit. Durée : 30 min

2, 3 et 4 décembre – Place Hentgès et Espace des acacias

Marché de Noël

Nouveauté en cette fin d’année 2022, le marché de Noël installé accueillera quelques chalets en bois qui ajouteront à la magie de Noël (animations et tombola). Une trentaine de stands, vous proposeront de nombreuses idées cadeaux. Un stand de confiseries sera également présent du 2 au 9 décembre, place Hentgès.

Vendredi : 17h > 21h

Samedi : 9h > 19h

Dimanche : 10h > 18h

2, 3 et 4 décembre – Place Hentgès

Petit train de Noël

Jusqu’à 10 ans, les petits voyageurs sont attendus en gare d’Hellemmes, direction la Maison du Père Noël ! Montez à bord du train et embarquez pour un voyage au cœur d’un monde enchanté.

Gratuit

Dimanche 4 décembre – 16h – Kursaal, 135 rue Roger Salengro

Chaplin en musique

CINÉ-CONCERT PAR L’ORCHESTRE DU CERCLE SYMPHONIQUE D’HELLEMMES

L’Orchestre du Cercle Symphonique rend hommage à Charlie Chaplin. De quoi se régaler les yeux et les oreilles, sous la direction de Frédéric Bara.

Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57 ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

9, 10 et 11 décembre – Atelier 4, 91 rue Jules Ferry

MAOUHH

UN MARCHÉ D’ART POUR DES CADEAUX UNIQUES

Le MAOUHH revient ! Pour sa 5e édition, les artistes de l’Atelier 4 vous convient au Marché d’Art et d’Objets Uniques d’Hiver à Hellemmes pour vous proposer des cadeaux uniques, éthiques, locaux et responsables à prix doux.

Vendredi : 17h > 20h

Samedi : 11h > 19h

Dimanche : 14h > 18h

MOM’EN FÊTE

Samedi 10 décembre – 10h – Espace des acacias – Place Hentgès

La mère veille de Noël

Ninon a des questions plein la tête et il y en a une qui la chatouille encore plus, la mère Noël existe-t-elle vraiment ? Un spectacle pour les tout-petits rempli de féerie et de rencontres merveilleuses. Par la Cie L’échappée Belle (dès 3 mois / durée : 25 min).

Gratuit / Sur réservation au 03 20 79 97 40.

Du 17 au 30 décembre – Boulodrome à l’arrière du parc François Mitterrand

Rollerslide – Pistes de luges gonflables couvertes

Emparez-vous de votre super luge, installez-vous à bord de votre bolide et lâchez les freins.

Les mercredis et samedis : 10h > 12 h30 et 14h > 18h.

Les lundis, mardis, jeudi, vendredi et dimanches : 14h > 19h

Gratuit. À partir de 6 ans

Samedi 17 décembre – 16h – Médiathèque, 48 rue Faidherbe

Les aventures du Père Noël

Que fait le Père Noël quand il ne travaille pas ? Comment s’y prend-il pour distribuer les cadeaux ? Pourquoi fait-il tout ça chaque année ? Mademoiselle Emma, la nièce du Père Noël, tout de rouge vêtue comme c’est la tradition dans sa famille, raconte aux enfants les aventures hilarantes qui arrivent chaque année à son tonton…

Conte de Noël et goûter proposés par la Création Continue (3-6 ans / durée : 30 min)

Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57 ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

Dimanche 18 décembre – 15h30 – Kursaal, 135 rue Roger Salengro

Le Noël de Gribouille

Pour Gribouille, vieille sorcière aigrie par la solitude, Noël est une occasion pour déprimer : pas d’amis, pas de cadeaux… Pour se venger d’être «l’oubliée» de Noël, elle envisage d’endormir le Père Noël pour qu’il ne puisse pas distribuer ses cadeaux aux enfants… Le Père Noël va-t-il se laisser faire ?

dès 5 ans / durée : 1h

Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57 ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

Vendredi 3 décembre – 18h30 – Kursaal, 135 rue Roger Salengro

Panda petit panda

Film d’animation d’Hayao Miazaki

À partir de 6 ans / durée : 1h20)

Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57 ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

Mercredi 28 décembre – 15h30 – Kursaal, 135 rue Roger Salengro

Magicadabra !

SPECTACLE DE MAGIE

Dans ce spectacle, Alex le magicien nous livre sa recette simple et sincère du bonheur : une bonne dose de rêves d’enfant, un soupçon d’émotion et de poésie, le tout agrémenté de rires et saupoudré de magie ! (Tout public / durée : 1h)

Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57 ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

Vendredi 30 décembre – 18h30 – Kursaal, 135 rue Roger Salengro

Mon voisin Totoro

Film d’animation d’Hayao Miazaki

À partir de 6 ans / durée : 1h20)

Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57 ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

Vendredi 16 et 17 décembre – 14h>19h – Tiers lieu, rue de la ville de Naumbourg et dans le quartier de l’Epine

Il était une fois…

…UN VILLAGE DE NOËL À L’ÉPINE !

Au programme : Ateliers décorations de Noël, fabrication et spectacles de marionnettes, lancer de lanternes lumineuses, déambulation théâtrale, activités manuelles, artistiques et jardinage, inauguration du Poulailler et ferme pédagogique…., crêpes, chocolat et vin chaud !

Renseignements : www.hellemmes.fr

ASH Football et Pères Noëls verts

UNE ÉQUIPE QUI GAGNE !

Des cadeaux pour les enfants défavorisés… Votre générosité pourra permettre aux enfants, aux familles en situation de grande précarité de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. Partenaire de l’opération, l’ASH Football vous invite à déposer jouets, livres et CD pour les enfants de 2 à 14 ans dans la hotte des Pères Noël Verts.

Collecte jusqu’au 15 décembre dans les points suivants :

> Le Montparnasse (339 rue R Salengro)

> Le Fontenoy (96 rue Faidherbe)

> Café de la Place (187 rue R Salengro)

> Club house de l’ASH (complexe sportif)

Un Noël pour tous !

Des boites festives pour les sans-abri…

Cette année encore, Moulin d’Or Solidarité vous invite à remplir votre boite, l’emballer comme un cadeau et la déposer dans un des nombreux points de collecte (liste disponible sur www.hellemmes.fr). Les boites seront distribuées par des associations locales lors de leurs maraudes de fin d’année auprès des sans-abris de la métropole.

Collecte jusqu’au 14 décembre.

Pour nos aînés…

Distribution des colis de Noël

Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale et la Commune d’Hellemmes distribueront le 14 décembre des coffrets de Noël à destination de 1500 seniors.

Banquet de Noël

Les fêtes de Noël sont aussi l’occasion pour nos seniors Hellemmois de se retrouver autour d’un bon repas le jeudi 15 décembre à l’Espace des Acacias. (22€ / Inscription à l’Espace Seniors jusqu’au 9 décembre)

Galette des Rois

Nos seniors sont invités à se retrouver le vendredi 20 janvier à 14h à l’Espace des Acacias pour «tirer les rois». (Gratuit pour les Hellemmois.es âgé.e.s de 65 ans et + / Inscription à l’Espace Seniors du 2 au 13 janvier).

Renseignements : Espace Seniors, 178 rue Roger Salengro / Tél. 03 20 58 57 57.

Vos commerçants fêtent Noël

Pour les fêtes de Noël, les commerçants de l’UCH et du marché proposent diverses animations, en complémentarité et en partenariat de celles organisées par la municipalité.

Du 4 au 30 décembre

Les vitrines seront décorées par un artiste peintre et une grande tombola sera organisée. Les commerçants partenaires proposeront des bulletins à remplir à chaque passage en caisse.

Mercredi 7 décembre

L’Union des Commerçants Hellemmois invite Saint Nicolas sur le marché où il distibuera des friandises et mandarines aux enfants.

Samedis 10 et 17 décembre

Grande tombola des commerçants non sédentaires du marché

Réveillon de Saint Sylvestre

Le samedi 31 décembre, à 20h, à l’espace des Acacias, place Hentgès, l’association des supporters de l’ASH football organise son traditionnel réveillon de Saint Sylvestre…

Réservations : Espace des Acacias, place Hentgès, les samedis 12, 19 et 26 novembre, 3 et 10 décembre, de 10h à 12h.

Animation musicale assurée par le DJ de l’ASH

Offrez une seconde vie à votre sapin !

Une fois dégarni de ses boules et guirlandes, que faire de son sapin de Noël ? La Ville met en place une collecte des arbres de Noël une fois les fêtes terminées. Renseignements sur www.hellemmes.fr

Cérémonie des voeux

Dimanche 8 janvier



