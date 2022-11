Journée internationale contre les violences faites aux femmes – 25/11 hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Journée internationale contre les violences faites aux femmes – 25/11 hellemmes, 25 novembre 2022, Hellemmes. Journée internationale contre les violences faites aux femmes – 25/11 Vendredi 25 novembre, 09h00 hellemmes Hellemmes reste engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et souhaite, cette année encore, passer cette journée symbolique du 25 novembre faite de riches rencontres avec vous. hellemmes Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.lille-athletisme.com »}] Espace des Acacias – Place Hentgès 9h–12h : Sensibilisation des professionnels sur la Prévention du sexisme et des violences – par le Planning familial – sur inscription (professionnels uniquement)

Sensibilisation des professionnels sur la – par le Planning familial – sur inscription (professionnels uniquement) 14h-16H : Spectacle #La pomme d’Adam (et si Adam avait croqué la pomme) inversant les rôles et les stéréotypes femmes – hommes suivi d’un débat avec Laura Brunet, sophrologue et Catherine Gosse, metteuse en scène – par la compagnie « La Femme et l’Homme debout ».

inversant les rôles et les stéréotypes femmes – hommes suivi d’un débat avec Laura Brunet, sophrologue et Catherine Gosse, metteuse en scène – par la compagnie « La Femme et l’Homme debout ». 16h-18h : Ateliers par sessions de 30 minutes – sans inscription – par l’artothèque L’inventaire – Atelier artistique : «Mots/maux à broder» : Création de papier brodé sur badge ou magnet inspiré du travail de Louise Bourgeois – Jeu de société/Débat : «L’art et ma carrière» d’Olivia Hernaïz, artiste, sur la sous-représentation des femmes et des minorités de genre dans l’art contemporain – Exposition : «Elles font l’art !» Sensibilisation artistique sur les artistes femmes. Autour de cette journée, d’autres dates à retenir : 17/11 matin : Permanence de l’association SOLFA au CCAS – sur rendez-vous au 03.20.79.97.40

«Il était une fois le genre» Questions réponses sur les stéréotypes – par Insersol – 17/11 de 14h à 16h : au Tiers Lieu – Boulevard de l’épine – 22/11 de 14h à 16h : à l’Hot-el 30, rue Pierre Curie

23/11 matin : Venue du van Nina et Simon.e.s de SOLFA sur la place du marché

25/11 – 20h : #Challenge3919, Course au Parc de la Citadelle à Lille – Sur inscription : www.lille-athletisme.com

13/12 18h30 – 20h : Conférence parentalité – spectacle/débat « Les droits des enfants » pour Jeune Public de 3 à 7 ans au Kursaal. Inscriptions: 03 20 79 97 40

